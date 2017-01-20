

Geçtiğimiz yaz aylarına damgasını vuran Pokemon GO'nun başarısı devam ediyor. İşte son durum.



Niantic tarafından geliştirilen AR (artırılmış gerçeklik) destekli Pokemon GO, yatırımcılarını memnun ediyor. Oyun, diğer popüler mobil oyunlara kıyasla büyüme hızında açık ara farkla lider konuma yerleşti.



Pokemon GO'nun son durumu



App Annie tarafından yayınlanan raporlara göre oyun, 2016 yılı içerisinde 950 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu rakam, mobil oyunlar arasında bir ilk değil. Ancak bu gelirin elde edildiği süreye göre kıyaslayacak olursak, açık ara farkla bir rekor kırıldığını görüyoruz.



Aşağıda yer alan grafikte, mobil cihazlar arasında popüler oyunların bir karşılaştırması yer alıyor. Grafik, oyunların kaç günde 800 milyon dolar gelire ulaştığını içeriyor.



2012 yılının sonunda duyurulan Candy Crush Saga için bu süre yaklaşık 250 gün sürdü. Puzzle & Dragons isimli oyunda bu süre 400 gün, Clash of Clans isimli popüler oyunda ise 500 gün sürdü. Listenin lideri konumunda olan Pokemon GO ise bu rakama sadece 110 günde ulaşmayı başardı.



Android ve iOS platformları arasında 500 milyon indirmeye ulaşan oyun 5 Temmuz 2016 tarihinde duyurulmuştu. Konum servisleri açılarak oynanan oyundan elde edilen verilere göre dünya çapındaki milyonlarca oyuncu toplamda 8.7 milyar kilometre yürümüş.



Temmuz 2016'da duyurulan oyunun henüz daha tüm ülkelerde resmi olarak yayınlanmadığını da belirtelim. Oyuncuların büyük bir kısmı, Pokemon GO'yu alternatif uygulama marketlerinden indirdi. Dolayısıyla bu başarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



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