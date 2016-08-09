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pokemon go bir ayın sonunda bakın ne kadar kazandırdı!

POKEMON GO BİR AYIN SONUNDA BAKIN NE KADAR KAZANDIRDI!

Geçtiğimiz aydan bu yana adeta bir çılgınlık olarak yayılan Pekomon GO hakkında yeni bilgiler geliyor. İşte oyunun, yapımcısına kazandırdığı para!

Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:57
Puan Ver : Pokemon Go Bir Ayın Sonunda Bakın Ne Kadar Kazandırdı!(0/10)


Geçtiğimiz aydan bu yana adeta bir çılgınlık olarak yayılan Pekomon GO hakkında yeni bilgiler geliyor. İşte oyunun, yapımcısına kazandırdığı para!



Sensor Tower isimli analiz şirketinin yayınladığı rakamlara göre Pokemon GO, son bir ayın en başarılı mobil oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapını baz alan App Store ve Google Play Store analizlerine göre rakamlar dikkat çekici.



Pokemon GO ne kadar kazandırdı?



Burada verilen değerler, oyunun yapımcısına sağladığı ek piyasa değeri yerine, direkt olarak kazancı işaret ediyor. İlk 30 günlük süre için bahsedilen gelir 200 milyon doları geçmiş durumda.



Bu rakam mobil camia açısından son derece önemli çünkü rakip oyunları oldukça geride bırakıyor. Clash Royale ve Candy Crush Saga gibi oyunları adeta katlamayı başaran Pokemon GO, gelir açısından gelmiş geçmiş en iyi mobil oyun olarak görülüyor.



Üstelik bu rakama henüz, uygulamanın resmi olarak yayınlanmadığı ülkelerin de ekleneceğini hatırlatalım. Örneğin ülkemiz için konuşacak olursak, Pokemon GO henüz resmi olarak yayınlanmadı. Bu sebeple oyun içi satın alma yapılması direkt olarak mümkün değil. Ancak bu gibi örneklere rağmen 200 milyon dolar son derece önemli bir rakam.



İlgili grafiği aşağıda bulabilirsiniz. Clash Royale isimli oyunun ikiye, Candy Crush Saga isimli oyunun ise neredeyse ona katlandığı görülebiliyor. Üstelik artışın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 6SE tek videoda!








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