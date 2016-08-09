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pokemon go, 15 ülkeye daha merhaba dedi

POKEMON GO, 15 ÜLKEYE DAHA MERHABA DEDİ

Dünyanın en popüler mobil oyunu ve uygulaması (Malum şu anda Whatsapp, Facebook ve diğer mobil uygulamalardan daha yoğun indiriliyor) Pokemon GO, 15 ülkeye daha resmen giriş yaptı.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 12:00
Puan Ver : Pokemon Go, 15 Ülkeye Daha Merhaba Dedi(0/10)


Dünyanın en popüler mobil oyunu ve uygulaması (Malum şu anda Whatsapp, Facebook ve diğer mobil uygulamalardan daha yoğun indiriliyor) Pokemon GO, 15 ülkeye daha resmen giriş yaptı.



Nintendo'nun kardeş kuruluşu Niantic'in AR (Augmented Reality – Geliştirilmiş Gerçeklik) yapımını, yayınlamasının üzerinden çok da fazla zaman geçmedi. Ancak; Pokemon GO, türünün ilki olup, insanlar arasında yeni sosyal ilişkiler kurdurmayı başardı. Her ne kadar, kısa süre önce, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İran'da yasaklansa da; 15 yeni ülkenin  kamu kurumları Pokemon GO'yu onayladı.





 



Söz konusu ülkeler arasında Brunei Sultanlığı, Camboçya, Endozesya , Laos, Malezya, Filipinler, Singapure, Tayland, Vietnam, Tayvan, Papua Yeni Gine, Fiji Adaları, Solomon Adaları, Mikronezya Federal Devletleri (Chuuk, Kosrae, Pohnpei  ve Yapa'nin birlikte olduğu eski İspanyol kolonileri) ve Palau Cumhuriyeti (Büyük Okyanus'un güneyindeki bir ada, 2004'e kadar Amerika Birleşik Devletleri himayesindeydi) bulunuyor.



Doğrusu Nintendo'nun mucizesinin küçükten büyüğe her ülkeye hitap etmesi, gerek yapımcı firma, gerek oyun evreni için ciddi bir önem taşıyor.



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