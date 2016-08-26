Pokemon GO sevenler için önemli bir haberimiz var. Pokemoji isimli uygulama ile Pokemon emojilerine sahip olabilirsiniz.



Pokemon GO sevenler için önemli bir haberimiz var. Pokemoji isimli uygulama ile Pokemon emojilerine sahip olabilirsiniz.







Akıllı telefonlar, sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları ile emoji karakterleri ile artık her gün karşılaşıyoruz. Bu alışkanlığınızı Pokemon GO oyunu ile birleştirebilirsiniz.



Pokemon emojileri uygulaması: Pokemoji



iOS işletim sistemli iPhone ve iPad kullanıcılarını ilgilendiren bu haberimizde, yeni bir uygulamadan bahsedeceğiz. Uygulamanın adı Pokemoji. İsmi aslında içeriği hakkında bilgilendiriyor. Sadece 5 MB büyüklüğe sahip olan bu ücretsiz uygulamanın içerisinde çok sayıda emoji karakteri bulunuyor.



Kevin Magalhaes ve Laureen Minet tarafından geliştirilen uygulama, sizlere Pokemon emojileri sunuyor. Çok sayıda Pokemon emojisi barındıran uygulama ile çektiğiniz fotoğraflara sevdiğiniz Pokemon karakterlerini yerleştirebilirsiniz. Yerleştirilen emoji karakterleri istenildiği gibi büyültülüp küçültülebiliyor. Bir fotoğrafa birden fazla görsel eklemek de mümkün.



Poke toplar ve Pokemon karakterleriyle özçekimlerinizi ve fotoğraflarınızı süsleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca ilerleyen zamanlarda özel filtreler geleceğini de vaad ediyor.



Ancak kötü haberi verelim. Uygulama Android işletim sistemi için Google Play Store'da yer almıyor. Dolayısıyla şimdilik sadece Apple tarafı bu uygulamadan faydalanabiliyor.







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