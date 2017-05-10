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pogba transferine fıfa incelemesi

POGBA TRANSFERİNE FIFA İNCELEMESİ

FIFA, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Pogba'nın transferini araştırmak amacıyla İngiliz kulübünden bilgi istediğini açıkladı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Pogba Transferine Fıfa İncelemesi(5/10)4




FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.



Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan FIFA'nın yıllık toplantısında, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Fransız oyuncunun transferi mercek altına alındı.



FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi.



Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.



 



kaynak:sabah










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