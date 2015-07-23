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podolski'yi şaşırtan istek

PODOLSKİ'Yİ ŞAŞIRTAN İSTEK

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Celta Vigo maçını yönetim hakem Gerhard Meschank, karşılaşma sonrası Lukas Podolski'den formasını istedi.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 12:34
Puan Ver : Podolski'yi Şaşırtan İstek(6/10)3


Sarı-kırmızılı kulübün İngiliz ekibi Arsenal'den transfer ettiği Lukas Podolski ilk kez Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray formayı giydi. Alman yıldız, sergilediği futbol ile maçın hakemini de kendisine hayran bıraktı.








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