PODOLSKİ'Yİ ŞAŞIRTAN İSTEK
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Celta Vigo maçını yönetim hakem Gerhard Meschank, karşılaşma sonrası Lukas Podolski'den formasını istedi.
Sarı-kırmızılı kulübün İngiliz ekibi Arsenal'den transfer ettiği Lukas Podolski ilk kez Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray formayı giydi. Alman yıldız, sergilediği futbol ile maçın hakemini de kendisine hayran bıraktı.
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