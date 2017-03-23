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podolski'ye lineker'den ilginç mesaj

PODOLSKİ'YE LİNEKER'DEN İLGİNÇ MESAJ

Galatasaraylı Alman futbolcu Lukas Podolski'nin, milli takıma veda maçındaki performansı ve İngiltere'ye attığı gol, sosyal medyada da yankı buldu.

Tarih : 23 Mart 2017, 16:26
Puan Ver : Podolski'ye Lineker'den İlginç Mesaj(10/10)7


2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Almanya'nın konuk ettiği İngiltere'yi 1-0 yendiği özel maça kaptan olarak çıkan ve son milli müsabakasında takımının tek golüne şık bir vuruşla imza atan Podolski'ye destek ve tebrik mesajları geldi.



Eski yıldız İngiliz futbolcu Gary Lineker, "Futbol 22 oyuncunun 90 dakika boyunca topun peşinden koştuğu, sonunda daima Almanların kazandığı basit bir oyundur." şeklindeki klasikleşen deyişini Podolski'ye uyarladı.



 



kaynak:sabah






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