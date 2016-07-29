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podolski'den rihanna'ya: evimi ödünç alabilirsin

PODOLSKİ'DEN RİHANNA'YA: EVİMİ ÖDÜNÇ ALABİLİRSİN

Galatasaray forması diyen Alman futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ilginç bir mesaj gönderdi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:18
Puan Ver : Podolski'den Rihanna'ya: Evimi Ödünç Alabilirsin(6/10)8


8 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının aynı statta konser verecek olmasına esprili bir dille yaklaşan Podolski, statta çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada yayımladı.



Yıldız oyuncu, instagram paylaşımına, "Burası benim evim. Ama yarın sana ödünç veririm Rihanna" notunu düştü.








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