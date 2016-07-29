PODOLSKİ'DEN RİHANNA'YA: EVİMİ ÖDÜNÇ ALABİLİRSİN
Galatasaray forması diyen Alman futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ilginç bir mesaj gönderdi.
8 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının aynı statta konser verecek olmasına esprili bir dille yaklaşan Podolski, statta çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada yayımladı.
Yıldız oyuncu, instagram paylaşımına, "Burası benim evim. Ama yarın sana ödünç veririm Rihanna" notunu düştü.
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