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Podolski'den Fener'e Hello Kitty göndermesi

PODOLSKİ'DEN FENER'E HELLO KİTTY GÖNDERMESİ

Sezon başında Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lucas Podolski, sosyal medyadan Hello Kitty maskotuyla fotoğraf paylaşıp, üzerine Hello Fener yazdı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Podolski'den Fener'e Hello Kitty Göndermesi(8/10)4

Galatasaray'dan sezon başında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski, sosyal medyadan Türkiye'ye gönderme yapmayı unutmuyor.

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin sponsorlarından Hello Kitty'nin maskotunu görünce fotoğraf çekilerek Instagramda paylaştı. Yıldız oyuncu not olarak ise; "Hello Fener" yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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