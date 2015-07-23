Galatasaray'ın yeni transferi Alman oyuncu Lukas Podolski, antrenmanda Burak Yılmaz ile arasındaki tartışmayla alakalı, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" dedi.



Galatasaray'ın yeni transferi Alman oyuncu Lukas Podolski, antrenmanda Burak Yılmaz ile arasındaki tartışmayla alakalı, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" dedi.







Avusturya'nın Velden şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Lukas Podolski ile Burak Yılmaz arasında gerginlik yaşanmıştı. Alman futbolcu, bu sabahki antrenmanda Burak Yılmazla arasında geçen olay sonrasında çıkan haberlere sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Podolski, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" diye konuştu.



