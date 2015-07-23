Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

podolski'den burak açıklaması: saçmalık...

PODOLSKİ'DEN BURAK AÇIKLAMASI: SAÇMALIK...

Galatasaray'ın yeni transferi Alman oyuncu Lukas Podolski, antrenmanda Burak Yılmaz ile arasındaki tartışmayla alakalı, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" dedi.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 16:05
Puan Ver : Podolski'den Burak Açıklaması: Saçmalık...(8/10)8


Galatasaray'ın yeni transferi Alman oyuncu Lukas Podolski, antrenmanda Burak Yılmaz ile arasındaki tartışmayla alakalı, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" dedi.



Avusturya'nın Velden şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Lukas Podolski ile Burak Yılmaz arasında gerginlik yaşanmıştı. Alman futbolcu, bu sabahki antrenmanda Burak Yılmazla arasında geçen olay sonrasında çıkan haberlere sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Podolski, "Antrenman maçını kaybettiğim için sinirliydim, gazetelerin saçmalıkları dinlemeyin" diye konuştu.

 








Etiketler: Podolski  Den  Burak  Açıklaması  Saçmalık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER