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podolski'de sıcak saatler

PODOLSKİ'DE SICAK SAATLER

Yıllık 9 milyon euro önerisinin Lukas'ın da aklını çeldiği belirtiliyor. Başkan Özbek, 'Yazılı teklif yok' dese de yöneticiler, "Shanghai ciddi. Podolski de Melo gibi transferin son gününde gidebilir" diye konuştu.

Tarih : 01 Şubat 2016, 13:51
Puan Ver : Podolski'de Sıcak Saatler(8/10)8


Galatasaray'da Lukas Podolski'ye Çin yolu göründü. İlk FOTOMAÇ gazetesinin yazdığı, Bild'in ise önceki gün duyurduğu Shanghai Shenhua yıllık 9 milyon euro'dan 3 yıllık önerisinin 'doğru' olduğu ortaya çıktı.



Çin ekibinden yetkililerin, Almanya'da Podolski'nin menajeriyle pazarlıkları sürdürdüğü, ikna etmeleri halinde hemen Galatasaray'la temasa geçecekleri belirtiliyor.



Başkan Dursun Özbek, dün konuyla ilgili, "Ciddi bir şey olsaydı, bana ulaşırdı. Ama şu ana kadar benim önüme gelmiş yazılı bir teklif yok" dese de, FOTOMAÇ'a konuşan bazı yöneticiler, "Shanghai bu işte çok ciddi. Podolski de tıpkı Melo'da olduğu gibi transferin son gününde takımdan ayrılabilir" ifadesini kullandılar.








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