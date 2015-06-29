

Galatasaray'da Lukas Podolski transferi göründüğü gibi kolay gerçekleşmeyecek. 30 yaşındaki Alman futbolcunun hem kendisine verilecek para konusunda, hem de sözleşme süresinde sorunlar bulunduğu dile getirildi.







Arsenalli futbolcunun Galatasaray'dan senelik 3.5 milyon euro istediği ve bunun çok yüksek bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ilk planda Podolski'ye 2.2 milyon euro önerdiği, daha sonra da 2.5 milyon euroya kadar çıktığı ifade edildi. Buna karşılık Podolski'nin ise son olarak 3 milyon euroya kadar indiği bildirildi.







Taraflar arasında diğer problem olarak görülen sözleşme süresinde de, 30 yaşındaki Podolski 4 senelik sözleşmede ısrar etti, son olarak 3+1 seneye indi. Galatasaray'ın ise 2 yıllık bir anlaşma istediği ifade edildi.







Ayrıca Arsenal'in bonservis bedeli olarak istediği 5 milyon euro da yüksek bulunuyor. Galatasaray, maksimum 3 milyon euro vereceğini İngilizlere iletti.







Öte yandan Köln Express'e konuşan Podolski, “10 Temmuz'da Arsenal ile antrenmanlara başlayacağım” dedi.