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podolski transferinde tek engel

PODOLSKİ TRANSFERİNDE TEK ENGEL

Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in kararını bekleyen Cim-Bom, Fransız çalıştırıcının Podolski'nin ayrılmasına izin vermesi durumunda transferi tamamlayacak.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 09:33
Puan Ver : Podolski Transferinde Tek Engel(8/10)8



Antalya'da tatil yapan Alman futbolcu da, "Galatasaray'ı çok isterim" diye konuştu.


 


Galatasaray'a iyice yaklaşan, tatil için bile tercihini Türkiye'den yana kullanan Lukas Podolski'de sadece tek bir sorun kaldı; o da Arsene Wenger...


 


Arsenal ile bonservis konusunda uzlaşan, futbolcuyla da tüm parasal problemleri hallederek imza noktasına kadar getiren Galatasaray, şimdi İngiliz ekibinin menajerinin vereceği kararı bekliyor. Fransız teknik adamın, "Gidebilir" sözünün hemen ardından transferi tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, Wenger'in iki dudağının arasından çıkacak lafına bakıyor.


 


KEMER'DE İLGİ BÜYÜK


 


Antalya'nın Kemer ilçesindeki Maxx Royal Kemer Resort Otel'de tatilini geçiren Podolski ise tatilcilerin ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmeyen Alman futbolcu, görüntülenmek istemediğini söylemesi üzerine gazetecilerin tesise girişine izin verilmedi.


 


Bu arada muhabir gibi değil de bir taraftar gibi Podolski'nin yanına giden Galatasaray TV muhabirlerinden Serbay Şenkal, Alman oyuncunun sarı-kırmızılılara bakışını anlattı. Şenkal, Podolski'nin "Galatasaray'ı çok isterim. Galatasaray taraftarı ile muhteşem ve onlarla birlikte olmayı çok isterim" dediğini anlattı.


 


Lukas Podolski, Arsenal'i; Arsenal de onu gözden çıkardı. Arsene Wenger'in de "Kal" demesi beklenmiyor.








Etiketler: Podolski  Transferinde  Tek  Engel    haber

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