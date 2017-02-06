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podolski mete kalkavan'a patladı: türkiye gördü!

PODOLSKİ METE KALKAVAN'A PATLADI: TÜRKİYE GÖRDÜ!

“Maçı izleyen milyonlarca insan neler olduğunu gördü. Eminim ki hakem de tekrar izleyince hatalarını anlar. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı maçı çeviremedik.”

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:05
Puan Ver : Podolski Mete Kalkavan'a Patladı: Türkiye Gördü!(7/10)5


Galatasaray'ın Alman forveti Lukas Podolski, 2-1 kaybettikleri ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Başakşehir maçının ardından SABAH'a konuştu. Mete Kalkavan'ın yönetimini değerlendiren Lukas Podolski, "Televizyonda maçı izleyenler neler olduğunu gördü. Eminim ki hakem de maçı tekrar izleyince hatalarını anlar" dedi.



Sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbolu değerlendiren Alman yıldız, "Bizim hatamıza gelirsek; ilk yarıda çok kötü oynadığımızı kabul ediyorum ama ikinci yarıda her şeyi denedik, skoru lehimize değiştiremedik. Ofsayttan yediğimiz gol ve verilmeyen kırmızı karttan sonra işimiz çok zordu" diye konuştu. Podolski sözlerini şöyle tamamladı: "Hakemler de hata yapabilir ama herkes gördü. Ligdeki Karabükspor ve bugünkü Başakşehir maçlarında çok büyük hatalar yapıldı. Biz 2-0 öndeyken aleyhimize bu tip hatalar yapılsa sorun olmayabilir ama oyun 0-0 veya 1-0 giderken böyle büyük hatalar olunca işimiz zorlaşıyor ve sonuç istediğimiz gibi olmuyor" ifadesini kullandı.



BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA PODOLSKİ

10 Şut

6 İsabetli Şut

51 Pas

31 İsabetli Pas



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Podolski  Mete  Kalkavan  A  Patladı  Türkiye  Gördü    haber

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