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Podolski, Kendisini Mülteci Zanneden Amerikan Gazetesine Dava Açıyor

PODOLSKİ, KENDİSİNİ MÜLTECİ ZANNEDEN AMERİKAN GAZETESİNE DAVA AÇIYOR

Eski Galatasaraylı Lukas Podolski, mültecilerle ilgili yapılan bir haberde kendisinin jet ski üzerindeki fotoğrafını kullanan Amerikan gazetesi Breitbart'ı dava edecek.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Podolski, Kendisini Mülteci Zanneden Amerikan Gazetesine Dava Açıyor(6/10)2

Lukas Podolski, Amerikan gazetesi Breitbart'a karşı dava açmaya hazırlanıyor. Gazete, sığınmacılarla ilgili hazırladığı haberde Lukas Podolski'nin jet ski üzerinden zafer işareti yaptığı fotoğrafı kullanmıştı.

Podolski'nin menajeri Nassim Touihri, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Lukas'ın olaylarla bir ilgisi yok. Avukatlarımız olayı çözmek hazırlanıyor" dedi.

İZİNSİZ KULLANMIŞLARDI

Öte yandan Podolski'nin fotoğrafını haber içinde izinsiz kullanan gazete, Lukas Podolski'den özür dilerken "Sayın Podolski'den jet skili fotoğraf için özür dileriz. Kötü bir duruma düşürmek istememiştik. Podolski, ne sığınmacıdır ne de sığınmacı karşıtıdır" ifadelerini kullandı.

HABERİN KONUSU NEYDİ?

Breitbart adlı sitedeki haberde İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye vurulan darbe işleniyor. Sığınmacıların nasıl kaçırıldığının anlatıldığı haberdeki fotoğrafta ise, eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski'nin jet-ski üzerinde zafer işareti yapan pozu bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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