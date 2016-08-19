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podolski galatasaray'dan sonraki adresini açıkladı

PODOLSKİ GALATASARAY'DAN SONRAKİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı kırmızılılardan sonra formasını giymek istediği takımı açıkladı.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 12:25
Puan Ver : Podolski Galatasaray'dan Sonraki Adresini Açıkladı(0/10)


Polonya asıllı olan yıldız futbolcu, kariyerini bu ülkede noktalamak istediğini açıklarken "Şu an 31 yaşındayım ve genç hissediyorum. Bana kalsa iki yıl sonra da devam ederim. Ancak Polonya'ya gitmek isterim. Orada benim takımım, Gornik Zabrze var. Orayı istiyorum" diye konuştu.








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