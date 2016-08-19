

Polonya asıllı olan yıldız futbolcu, kariyerini bu ülkede noktalamak istediğini açıklarken "Şu an 31 yaşındayım ve genç hissediyorum. Bana kalsa iki yıl sonra da devam ederim. Ancak Polonya'ya gitmek isterim. Orada benim takımım, Gornik Zabrze var. Orayı istiyorum" diye konuştu.