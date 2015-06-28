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podolski galatasaray'a çok yakın

PODOLSKİ GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Galatasaray, Lukas Podolski transferinde büyük aşama kaydetti. Alman futbolcunun hafta içinde sarı kırmızılılara katılması bekleniyor.

Tarih : 28 Haziran 2015, 19:03
Puan Ver : Podolski Galatasaray'a Çok Yakın(6/10)6



Galatasaray Lukas Podolski ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.  


 


Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. Premier Lig ekibinin ikna edilmesi durumunda Alman futbolcu Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. 


 


Sarı kırmızılı yönetim, bir süredir Podolski ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyordu. Yıllık 3.5 milyon euro'ya ek olarak sözleşmesinde başarı maddeleri isteyen yıldız futbolcu için pazarlıkların bitmek üzere olduğu belirtildi.  


 


Yönetim, bir yandan da Arsenal kulübü ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerine devam ediyor. Arsenal ile yapılan pazarlıkların da olumlu gittiği, hafta içinde Podolski transferinin gerçekleşebileceği vurgulandı.  


 


Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetime Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için takımın hücum gücünün artırılması gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Van Persie, Gignac, Huntelaar ve Niasse ile temasa geçmişti.  


 


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Podolski transferinin sarı kırmızılı taraftarın beklentisini karşılayacağı görüşünde.








Etiketler: Podolski  Galatasaray  A  Çok  Yakın    haber

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