Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Podolski, Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalmasına değinerek, "Çok büyük bir basketbol aşığı olarak basketbol takımımızın büyük başarısını tebrik ediyorum. Umarım İstanbul'daki maçta çok iyi bir sonuçla kupayı alacağız." diye konuştu.







Basında çıkan haberlerle ilgili cevaplaması gereken soruların olduğunu kaydeden Alman golcü, "Bazı konuları açıklığa kavuşturmak istedim. Eğer yabancı bir takımın kulübümüzden benimle ilgili bir isteği olursa, bununla ilgili asla bir şey yapamam. Bir transfer teklifi varsa benim yapabilecek bir şeyim yok. Buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Buradan ayrılmak istediğimi hiçbir zaman söylemedim." ifadelerini kullandı.







Podolski, eleştirilere açık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tabii ki beni ve takımı eleştirebilirsiniz. Basının varlığı buradan geliyor. Bu yüzden gazetecisiniz. Beni eleştirmelisiniz. Benim rahatsız olduğum şey, doğru olmayan haberler çıkması. Takımın kötü gittiği bir gerçek. Bu sene iyi gitmiyoruz. Bazı gerçek olmayan iddialar ortaya atılıyor. Örneğin, başkanın ve yönetimin bir tasarrufu olmuş. Gördüğüm sarı kartlar yüzünden ceza alacakmışım. Asla böyle bir şey yok. Beni bunlar rahatsız ediyor."







"ANTRENÖR DEĞİŞİKLİKLERİ HUZURSUZLUK YARATTI"



Lukas Podolski, sezon başından buyana sarı-kırmızılı ekipteki teknik direktör değişikliklerinin huzursuzluk oluşturduğunu kaydetti.



Bu sezonki kötü performansın analizinin sezon sonunda yapılabileceğini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:



"Neden böyle olduğunu sezon sonunda analiz edebiliriz. Kulüp gereken analizi yapacaktır.







Öncelikle kupayı kazanmalıyız. Avrupa kupalarına katılım hakkını elde etmemiz gerekiyor. Takım olarak öncelikli olarak bunu düşünmeliyiz. Şu an kötü gittiğimizin ve durumumuzun iyi olmadığının farkındayız. Antrenör değişiklikleri oldu. Bu da takım içinde huzursuzluk yarattı. Bu da bir gerçek."







Podolski, "Teknik direktör değişiklikleri bir şok yaşattı mı?" şeklindeki soruya, "12 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir şey yaşamadım. Futbolda işlerin nasıl ilerlediğini biliyorum. Burada kararları yöneticiler ve başkan verir. Dolayısıyla futbolcular olarak bizim böyle kararlardan sonra söz hakkımız veya bir şey söylememizin gereği yok." yanıtını verdi.







Sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getiren Alman futbolcu, "Riekerink ile kısa süredir çalışıyoruz. Umarım onunla başarılı olacağız. Normalde hocaların başarılı olması için sezon başında hazırlık sürecine ihtiyaçları olur. Kendisinin böyle bir fırsatı yok. Hocanın bu kadar kısa süre içinde her şeyi değiştirme şansı yok. Yine de onun elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Sezon sonuna kadar bazı hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.







"FENERBAHÇE'Yİ YENMEKTEN BAŞKA BİR OPSİYONUMUZ YOK"



Lukas Podolski, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. Terör olaylarıyla doğrudan olmasa da kariyeri boyunca sürekli karşı karşıya kaldığını anlatan Podolski, şöyle devam etti:







"Kariyerim boyunca böyle olayların yaşandığı bölgelerde bulundum. Maalesef çok olumsuz bir durum. Herkesi olduğu gibi maalesef beni de etkiliyor. Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu sadece Türkiye'de değil, dünyada da herkes biliyor. Derbiyle ilgili fazla motive olmaya ve düşünmeye gerek yok. Önemli olan böyle derbilerde sahada karakterinizi ortaya koymak. Fenerbahçe'yi yenmekten başka bir opsiyonumuz yok."







"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BEŞİKTAŞ AVANTAJLI"



Alman futbolcu, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı daha avantajlı gördüğünü dile getirdi.



Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez ile sürekli görüştüğünü belirten Podolski, "Mario Gomez'i 15 yaşımdan beri tanıyorum. Beraber oynadık, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onunla Alman Milli Takımı'nda da görüştüm. Bana göre şampiyonluk yarışında avantajlı olan takım Beşiktaş. Puan sıralamasında en yukarıdalar. İlk avantajları bu. Ondan sonraki en büyük avantajları da Fenerbahçe'nin bizim sahamızda, bizimle oynayacak olması. Kendisine de bunu söyledim." açıklamasında bulundu.











Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği kötü performans nedeniyle Almanya Milli Takımı'na seçilememe endişesinin olup olmadığının sorulması üzerine Podolski, "Şu anda 15 yaşında değilim. Milli takımdaki hocamız da beni çok iyi tanıyor. Artılarımı ve eksilerimi çok iyi bilen bir hoca var. Benimle ilgili kararın takımın şu anki durumuyla ilgili olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.







Türkiye'deki performasının yeterli olmadığını aktaran deneyimli futbolcu, "Eleştiriler her zaman olabilir. Bunu kabul ediyorum. Yalan haberler veya olmayan hikayeler yazılınca Alman basını ve taraftarlar bunu doğru zannedebiliyor. Türkiye'de 10 gol atıp, 5 asist yaptım. Benim için bu yeterli değil. Çok daha fazlasını yapmak istiyorum. Kendi eleştirimi yapıyorum." diye konuştu.







"HALA HEDEFLERİMİZ VAR"�



Lukas Podolski, şampiyonluk yarışından kopmalarına rağmen, hala hedefleri olduğunu vurguladı. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek için mücadele vereceklerini kaydeden golcü futbolcu, "Hala hedeflerimiz var. Öncelikle kupayı kazanmalı ve Avrupa'ya katılmalıyız. Biz, büyük bir takımız. Büyük takımların her sene şampiyon olması gerekiyor. En azından şampiyonluk yarışı içinde yer alması gerekir. İkinci olsak bile bizim için başarısızlıktır. Bunu bilerek devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.







UEFA Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle Galatasaray'ın Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesinin olumsuz bir durum olduğunu dile getiren Podolski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun güzel bir durum olmadığını söyleyebilirim. Bizim için olumlu bir durum değil ama önümüzdeki maçları kazanırsak, en azından bu ceza 1 senelik olacak. Hatta belki de kaldırılma durumu da olabilir. Avrupa kupalarına katılamama 2 sene olursa, iyi bir durum değil. Bu gelecek oyuncular için de pozitif bir durum değil. Galatasaray gibi her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım, her zaman Avrupa sahnesinde yer almak ister."







Podolski, "Kötü gidişin sorumlusu kim?" şeklindeki bir soru üzerine, "Sadece bir kişiyi işaret edemeyiz. 'Sadece yönetim suçlu, hoca değişiklikleri hata veya sadece oyuncular suçlu' diyemeyiz. Tabii ki hoca değişikliklerinin olması takım içinde huzursuzluk oluşturuyor. Bunu söylemem gayet doğal. Bunun yanında 'tek bir oyuncunun hatasıydı veya sadece bir konu yüzünden böyle oldu' diyemem. Takım şu anda bu durumdaysa herkesin sorumluluğu var. Bu, futbolcular, hocalar, yönetim ve başkan da dahil olmak üzere herkesin sorumluluğunda. Bir kişiyi işaret edip, onu sorumlu tutmak doğru olmaz. Sezon sonunda kulübümüz gereken kararları alır ve umarım gelecek seneden itibaren Galatasaray yine başarılı olur." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.