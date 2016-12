Saatler kaldı. Bugün gökbilim açısından tarihi günlerden biri. Plüton'un en net görüntüleri bugün çekilecek. NASA'nın yıllar önce uzaya gönderdiği New Horizons uzay gemisi'nin Plüton'un fotoğrafını çekmek için 30 dakikalık bir süresi olacak.







Aynı zamanda Google da bu önemli günü atlamadı ve Plüton için doodle hazırladı.







Plüton için heyecanlı saatlere az kaldı







9 yıl önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzaya gönderdiği New Horizons aracının Plüton gezegenine en yakın mesafeye ulaşmasına artık sayılı saatler kaldı.







New Horizons, Plüton'a en fazla yakınlaştığı noktada yüzeyden 12 bin 500 kilometre yukarıda olacak.







Bu noktada uzay aracının göndermeye başlayacağı veriler, bu gezegenin şu ana kadarki en net görüntüleri olacak.







New Hozirons'ın Plüton'un fotoğraflarını çekmek ve atmosferini taramak için 30 dakikalık bir süresi bulanacak.







Uzmanlar bu durumu, "Bu, yük treninin hızla size yaklaşması gibi bir şey. Işığı görecekseniz ama onun durmayacağını ve yavaşlamayacağını bileceksiniz" şeklinde yorumluyor.







Plüton'un bilimsel verilerinin ulaşma süreci 16 ay







New Horizons'ın topladığı verileri Dünya'ya geri göndermesi de zorlu olacak. Uzay aracının Plüton'dan elde ettiği bilimsel verileri dünyaya göndermesi tam 16 ayı bulacak.







New Horizons'ın, dünyadan yaklaşık 4,5 milyar kilometre uzaklıktaki Plüton'a seyahati tam 9 yıl sürdü.







Bu seyahat, dünyanın çevresinde tam 120 bin 477 kez dönülmesiyle eşdeğer.







Projenin Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'ya maliyetiyse 720 milyon doları buluyor.