

ABD Açık kadınlar yarı finalinde Serena Williams'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Karolina Pliskova, kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de finale yükseldi.



Rakibi önünde ilk servisinden %84 oranında puan çıkararak fark yaratan Pliskova, 19 winner ürettiği maçı 1 saat 25 dakikada noktalamayı başardı. Sol dizinde sakatlığı bulunan ve maçın sonlarına doğru kortta istediği gibi hareket edemediği gözlenen Serena, 31 basit hatayla maçı tamamladı.