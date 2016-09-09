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pliskova bir devri kapattı

PLİSKOVA BİR DEVRİ KAPATTI

Serena Williams'ı mağlup eden Çek tenisçi, rakibini dünya sıralamasının 1 numarasından indirdi.

Tarih : 09 Eylül 2016, 11:50
Puan Ver : Pliskova Bir Devri Kapattı(7/10)4


ABD Açık kadınlar yarı finalinde Serena Williams'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Karolina Pliskova, kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de finale yükseldi.



Rakibi önünde ilk servisinden %84 oranında puan çıkararak fark yaratan Pliskova, 19 winner ürettiği maçı 1 saat 25 dakikada noktalamayı başardı. Sol dizinde sakatlığı bulunan ve maçın sonlarına doğru kortta istediği gibi hareket edemediği gözlenen Serena, 31 basit hatayla maçı tamamladı.








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