Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü Playstaion VR yılın icatları arasına girdi. Ürün yenilikçiliğiyle değil fiyatıyla bu ödülün sahibi oldu. Dünyaca ünlü Time Magazine dergisi kısmen de olsa uygun fiyatı nedeniyle cihazı yılın en iyi icatları listesine ekledi. Detaylar haberimizde.



Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü Playstaion VR yılın icatları arasına girdi. Ürün yenilikçiliğiyle değil fiyatıyla bu ödülün sahibi oldu. Dünyaca ünlü Time Magazine dergisi kısmen de olsa uygun fiyatı nedeniyle cihazı yılın en iyi icatları listesine ekledi. Detaylar haberimizde.



‘İnsanlar en ileri sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmek için binlerce dolar harcıyor. HTC Vive gibi gözlükler için harcanan 800 doların yanında gözlüğü destekleyecek bilgisayara da binlerce dolar harcanıyor. Sony'nin Playstation VR gözlüğü ise milyonlarca insanın sahip olduğu bir konsol ile sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyata yaşatabiliyor.' Sözleriyle Time Magazine dergisinde kendisine yer bulan gözlük büyük bir icat olması nedeniyle değil uygun fiyatı nedeniyle tüm övgüleri üzerinde topladı.



Uygun Fiyata VR Keyfi



Gamespot tarafından yayınlanan habere göre ünlü dergi yılın icatları listesinde önemli pek çok icada yer verirken PSVR'ın aldığı ödül oldukça dikkat çekti. Listeye girebilmesinin nedeni de oldukça ilginç. Ürün listede yer alan diğer ürünler gibi yenilikçiliğiyle değil fiyatıyla kendisine yer buldu. Diğer gözlüklerin toplam binlerce doları bulan maliyetinin aksine PSVR için çok daha düşük bir ücret ödemek gerekiyor. Yeni nesil VR gözlüğü 40 milyondan fazla satan Playstation 4'e sahip kullanıcılar düşünülerek geliştirildi. Kullanıcıların sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilmesi için 400 dolara PSVR'ı ve PS Kamerayı alması gerekiyor. Tek başına maliyeti 800 dolar olan HTC Vive düşünüldüğünde oldukça düşük kalan bu değer ürün için büyük bir başarı sayılmış.



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