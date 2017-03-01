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playstation vr rakiplerine fark attı

PLAYSTATİON VR RAKİPLERİNE FARK ATTI

Sony'nin geçtiğimiz sene Ekim ayında satışa sunduğu PlayStation VR, piyasadaki rakiplerine adeta fark attı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:54
Puan Ver : Playstation Vr Rakiplerine Fark Attı(6/10)8


Sony'nin geçtiğimiz sene Ekim ayında satışa sunduğu PlayStation VR, piyasadaki rakiplerine adeta fark attı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Sony'nin geçtiğimiz Ekim aynıda PlayStation 4ve PlayStation 4 Proiçin satışa sunduğu PlayStation VR, kısa sürede başarılı bir satış grafiği yakalamıştı.



Japon teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada, PlayStation VR'ın satışa sunulduğundan bugüne 900.000 adetten fazla sattığı belirtildi. SonyPlayStation'un yetkili ismi House, PS VR'ı ilk olarak satışa sundukları zaman ilk 6 ayda 1 milyon satmayı planladıklarını ve bu hedefe oldukça yakın olduklarını söyledi.



PlayStation VR'dan daha önce satışa sunulmuş olan Oculus Riftve HTC Viveiçinse işler o kadar da iyi gitmiyor. Her ne kadar üreticiler durumdan memnun olduklarını kaydetseler de. Oculus Rift çıktığından bu yana 243.000 adet satarken, HTC Viveise 420.000 adet sattı.



Sony,PS VR'ın özellikle Japonya'da bir hayli fazla sattığının da altını çizdi. Zira şu anda Japonya'daki stoklar tükenmiş durumda. Japon teknoloji devi bu stokların yakında yenileceği bilgisini de verdi.



Öte yandan Sony'nin 2017 yılı içerisinde PlayStation VRdestekli oyunların sayısını arttıracak olması, cihazın satışlarına da olumlu bir etki yapacaktır. Sony'nin yanı sıra bazı 3. parti oyun geliştiricilerin de VRdestekli oyunlarının sayısını arttırması bekleniyor. Yine de bekleyip göreceğiz.



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