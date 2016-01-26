PLAYSTATİON VR HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİA
Sony, sanal gerçeklik cihazı PlayStation VR'ı kaç paraya satışa sunacak? Bu soruyla ilgili ortaya çıkan yeni bir iddia, şaşkınlık yarattı. Çünkü yeni bilgiler tahmin edilenden çok daha düşük bir fiyatın bizi beklediğini gösteriyor.
Sony, sanal gerçeklik cihazı PlayStation VR'ı kaç paraya satışa sunacak? Bu soruyla ilgili ortaya çıkan yeni bir iddia, şaşkınlık yarattı. Çünkü yeni bilgiler tahmin edilenden çok daha düşük bir fiyatın bizi beklediğini gösteriyor.
Bildiğiniz gibi sanal gerçeklik furyasına Japon teknoloji devi Sonyde katılmış ve kendi sanal gerçeklik cihazını geliştirmeye başlamıştı. PlayStation VR olarak adlandırılan bu sanal gerçeklik cihazı için bekleyiş sürüyor. PlayStation sahipleri tarafından merakla beklenen cihazın fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak PlayStation VR'ın fiyatıyla ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
Konuyla ilgili ilk söylentiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış, PlayStation VR'ın yaklaşık 800 dolara satılacağı iddia edilmişti. Bu fiyat, birçok kişi tarafından çok pahalı olarak görüldü. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise, sanal gerçeklik cihazının bu kadar pahalı olmayabileceğini gösterdi. İsviçreli bir satıcı firma tarafından yayınlanan yeni ilan, cihazın 499 İsveç frankına satılacağını ortaya çıkardı. Bu da yaklaşık 400 dolara denk geliyor. Bu iddialar doğru çıktığı taktirde, Sony'nin cihazı bir diğer VR cihazı olan Oculus Rift'ten yaklaşık 200 dolar daha ucuz olacak.
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