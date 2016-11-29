

Oyun ve PlayStation tutkunlarının heyecanla beklediği Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, Türkiye'de satışa sunuluyor.



Sony'nin PlayStation oyun konsolu için özel geliştirdiği PlayStation VR, bir e-ticaret platformunda satışa sunuluyor. Gücünü PlayStation oyun konsolundan alan gözlük, şu an için sadece PlayStation 4'le uyumlu çalışıyor. Gözlük, oyunlarda daha fazla his, bulunulan ortamı unutma ve üst seviye bir eğlence deneyimi vadediyor.



Yüksek Çözünürlüğe Sahip VR



Tasarım anlamında kullanıcıyı yanıltmayan Sony, VR gözlüğünde de oldukça şık ve kaliteli bir tasarımla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oval ve modern hatların tercih edildiği gözlük, 1920×1080 çözünürlüğüyle dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızı ile 100 derecelik bir görüş açısıyla oyun deneyimine boyut atlatan gözlük, gerçek 3D ses teknoloji sayesinde ise oyunlardaki gerçekçilik hissini üst düzeye taşıyor.



PlayStation VR ‘ı destekleyen bazı oyunlar



Batman:Arkham VR Playsatation VR Özel sürüm,



Batleezone,



Eagle Flight,



Harmonix Music VR,



RIGS: Mechanized Combat League,



Job Simulator,



PS VR Worlds,



Job Simulator,



Robinson: The Journey,



SuperHyperCube,



Super Stardust Ultra VR,



Tethered



İnsanlar en ileri sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilmek için binlerce dolar harcıyor. HTC Vive gibi gözlükler için harcanan 800 doların yanında gözlüğü destekleyecek bilgisayara da binlerce dolar harcanıyor. Sony'nin Playstation VR gözlüğü ise milyonlarca insanın sahip olduğu bir konsol ile sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyata yaşatabiliyor.



PlayStation'ın resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre, 230'dan fazla geliştirici PlayStation VR için içerik hazırlıyor. Eğer çalışmalar plana uygun ilerlerse Sony, Ekim 2016'dan yıl sonuna kadar 50'den fazla PlayStation VR oyunu satışa çıkmış olacak. Kullanıcılara ücretsiz oyunlar da sunulacak.



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