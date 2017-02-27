Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Japon teknooji devi Sony, özellikle konsol dünyasında yaptıkları ile kendisinden söz ettiriyor. Playstation 4 ile lider konuma gelen firma, online alanda da kendisini geliştiriyor.



Hali hazırda çıkış yapması beklenen birçok oyunun yanında sürekli güncellenen büyük bir mağaza sistemine de ev sahipliği yapan Sony, hem eski hemde yeni nesil konsollara sahip kullanıcılarını sevindirecek haberler ile tekrar gündemde. Yapılan resmi duyuru ile birlikte mağazaya eklenecek yeni oyunların listesi açıklandı. Birçok kullanıcının da merakla beklediği Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands'in beta müjdesi de yapılan duyuruyla verdi.



Mağazaya eklenecek Playstation 4 ve Playstation 3 oyunlarının tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



PlayStation 4







Warhammer Quest









Night in the Woods









Ys Origin









Malicious Fallen









Malicious Fallen Digital Deluxe Edition









Malicious Fallen Avatar Bundle









Malicious Fallen OST









Chime Sharp









Mervils: A VR Adventure









Old Time Hockey









Psychonauts In The Rhombus Of Ruin









Two Tribes Pack: Rive & Toki Tori 2+









Typoman: Revised









Vaccine









Dino Dini's Kick Off Revival









forma.8









ACA Neo Geo Neo Turf Masters









Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Beta









Berserk and the Band of the Hawk with Bonus









Warhammer 40,000: Deathwatch









A Pixel Story









Gem Smashers







PlayStation Vita







forma.8









Berserk and the Band of the Hawk with Bonus









Gem Smashers







Ek Paketler







WWE 2K17 Hall of Fame Showcase









Watch_Dogs 2 Human Conditions









World of Tanks Fatherland IS-3A Mega









World of Tanks Fatherland IS-3A Ultimate









Rocket League Hot Wheels Bone Shaker









Rocket League Hot Wheels Twin Mill III









Sniper Elite 4 Silent Warfare Weapons Pack









Sniper Elite 4 Covert Heroes Character Pack









Deus Ex: Mankind Divided A Criminal Past









World of Tanks Fatherland IS-3A Loaded







For Honor İlk Haftadan Zirvede!