Playstation Store'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
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playstation store'a eklenecek yeni oyunlar açıklandı

PLAYSTATİON STORE'A EKLENECEK YENİ OYUNLAR AÇIKLANDI

Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 27 Şubat 2017, 14:08
Puan Ver : Playstation Store'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı(5/10)4


Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Japon teknooji devi Sony, özellikle konsol dünyasında yaptıkları ile kendisinden söz ettiriyor. Playstation 4 ile lider konuma gelen firma, online alanda da kendisini geliştiriyor.



Hali hazırda çıkış yapması beklenen birçok oyunun yanında sürekli güncellenen büyük bir mağaza sistemine de ev sahipliği yapan Sony, hem eski hemde yeni nesil konsollara sahip kullanıcılarını sevindirecek haberler ile tekrar gündemde. Yapılan resmi duyuru ile birlikte mağazaya eklenecek yeni oyunların listesi açıklandı. Birçok kullanıcının da merakla beklediği Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands'in beta müjdesi de yapılan duyuruyla verdi.



Mağazaya eklenecek Playstation 4 ve Playstation 3 oyunlarının tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



PlayStation 4





  • Warhammer Quest





  • Night in the Woods





  • Ys Origin





  • Malicious Fallen





  • Malicious Fallen Digital Deluxe Edition





  • Malicious Fallen Avatar Bundle





  • Malicious Fallen OST





  • Chime Sharp





  • Mervils: A VR Adventure





  • Old Time Hockey





  • Psychonauts In The Rhombus Of Ruin





  • Two Tribes Pack: Rive & Toki Tori 2+





  • Typoman: Revised





  • Vaccine





  • Dino Dini's Kick Off Revival





  • forma.8





  • ACA Neo Geo Neo Turf Masters





  • Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Beta





  • Berserk and the Band of the Hawk with Bonus





  • Warhammer 40,000: Deathwatch





  • A Pixel Story





  • Gem Smashers





PlayStation Vita





  • forma.8





  • Berserk and the Band of the Hawk with Bonus





  • Gem Smashers





Ek Paketler





  • WWE 2K17 Hall of Fame Showcase





  • Watch_Dogs 2 Human Conditions





  • World of Tanks Fatherland IS-3A Mega





  • World of Tanks Fatherland IS-3A Ultimate





  • Rocket League Hot Wheels Bone Shaker





  • Rocket League Hot Wheels Twin Mill III





  • Sniper Elite 4 Silent Warfare Weapons Pack





  • Sniper Elite 4 Covert Heroes Character Pack





  • Deus Ex: Mankind Divided A Criminal Past





  • World of Tanks Fatherland IS-3A Loaded





For Honor İlk Haftadan Zirvede!








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