PLAYSTATİON STORE'A EKLENECEK YENİ OYUNLAR AÇIKLANDI
Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Hem yeni oyunları hemde oyun konsolu sektöründeki başarısı ile adından sürekli söz ettirmeyi başaran Sony, PlayStation Store'a ekleyeceği yeni oyunların listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar mevcut? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Japon teknooji devi Sony, özellikle konsol dünyasında yaptıkları ile kendisinden söz ettiriyor. Playstation 4 ile lider konuma gelen firma, online alanda da kendisini geliştiriyor.
Hali hazırda çıkış yapması beklenen birçok oyunun yanında sürekli güncellenen büyük bir mağaza sistemine de ev sahipliği yapan Sony, hem eski hemde yeni nesil konsollara sahip kullanıcılarını sevindirecek haberler ile tekrar gündemde. Yapılan resmi duyuru ile birlikte mağazaya eklenecek yeni oyunların listesi açıklandı. Birçok kullanıcının da merakla beklediği Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands'in beta müjdesi de yapılan duyuruyla verdi.
Mağazaya eklenecek Playstation 4 ve Playstation 3 oyunlarının tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation 4
Warhammer Quest
Night in the Woods
Ys Origin
Malicious Fallen
Malicious Fallen Digital Deluxe Edition
Malicious Fallen Avatar Bundle
Malicious Fallen OST
Chime Sharp
Mervils: A VR Adventure
Old Time Hockey
Psychonauts In The Rhombus Of Ruin
Two Tribes Pack: Rive & Toki Tori 2+
Typoman: Revised
Vaccine
Dino Dini's Kick Off Revival
forma.8
ACA Neo Geo Neo Turf Masters
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Beta
Berserk and the Band of the Hawk with Bonus
Warhammer 40,000: Deathwatch
A Pixel Story
Gem Smashers
PlayStation Vita
forma.8
Berserk and the Band of the Hawk with Bonus
Gem Smashers
Ek Paketler
WWE 2K17 Hall of Fame Showcase
Watch_Dogs 2 Human Conditions
World of Tanks Fatherland IS-3A Mega
World of Tanks Fatherland IS-3A Ultimate
Rocket League Hot Wheels Bone Shaker
Rocket League Hot Wheels Twin Mill III
Sniper Elite 4 Silent Warfare Weapons Pack
Sniper Elite 4 Covert Heroes Character Pack
Deus Ex: Mankind Divided A Criminal Past
World of Tanks Fatherland IS-3A Loaded
For Honor İlk Haftadan Zirvede!
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