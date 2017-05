Sony düzenli olarak yaptığı indirim fırsatlarında bu kez kendi oyunlarını listeye ekliyor. PlayStation Exclusive olarak geçen oyunlarda %55'e varan indirimler sunacak olan firma bunu hangi tarihe kadar geçerli kılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Sony sürekli güncellenen oyun arşivi, ücretsiz sunduğu oyunlar ve yaptığı birçok indirim ile PlayStation Store işini bir hayli iyi götürmeyi başarıyor. Mağazada oyunların yanında uygulamalar ve PS Plus üyeliklerini de satan firma haftanın fırsatı, fiyat düşüşleri gibi birçok isim altında indirim yapmaktan kaçınmıyor. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft oyunlarında %60'a varan indirimler sunan Sony kullanıcılara ₺150'ye For Honor, ₺100 civarı bir fiyata Watch Dogs 2, FarCry ve Assassin's Creed serileri gibi birçok oyunu yarı fiyatından daha altına kullanıcılarla buluşturmuştu.



Şimdi ise PlayStation'a özel çıkan oyunları listeye ekleyen firma UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Gravity Rush 2 gibi birçok mükemmel oyunda %55'e varan tasarruf fırsatını üyeleriyle buluşturuyor. Dijital oyunlara artan rağbeti göz önüne alacak olursak bu haber birçok PlayStation kullanıcısını sevindirecek gibi gözüküyor. Listenin bir kısmına aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Bu indirimlerin 6 Nisan tarihine kadar sürecek olduğunu da hatırlatalım. PS4 oyunlarının yanı sıra birçok PS3 ve PS Vita oyununun da indirimde olduğunu hatırlatalım.



UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu – ₺74



The Last Guardian – ₺74



Ratchet & Clank – ₺59



God of War III Remastered – ₺49



The Last of Us Remastered – ₺59



The Last of Us: Left Behind – ₺14,99



Bloodborne: Game of the Year Edition – ₺89



Bloodborne –₺74



Until Dawn -₺59



Uncharted: The Nathan Drake Collection – ₺59



Uncharted 1 Remastered – ₺29,99



Uncharted 2 Remastered – ₺29,99



Uncharted 3 Remastered – ₺29,99



BEYOND: Two Souls – ₺29,99



