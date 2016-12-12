O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

playstation oyunları mobil platforma gelecek

PLAYSTATİON OYUNLARI MOBİL PLATFORMA GELECEK

Sony çok yakında PlayStation oyunlarını mobil platfromlara taşımanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda oyunlar ForwardWorks stüdyosunun katkılarıyla hazırlanacak.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:57
Puan Ver : Playstation Oyunları Mobil Platforma Gelecek(5/10)5


Sony çok yakında PlayStation oyunlarını mobil platfromlara taşımanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda oyunlar ForwardWorks stüdyosunun katkılarıyla hazırlanacak.



Oyun pazarında çok önemli bir yere sahip olan Japon devi Sony, yapmayı düşündüğü yeni hamlelerle artık hakimiyet alanını genişletmek istiyor. Şirket bu doğrultuda mobil platformlar için de oyun geliştirmeye başlayacak. Özellikle bu tip bir hamle şirketin gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak.



PlayStation Experience 2016 etkinliğinde açıklama yapan  ForwardWorks stüdyosu, gelecek yıl mobil platforma taşıyacağı  oyunları açıkladı. Bu oyunlar sırasıyla Hot Shots Golf, Wild Arms, Arc the Lad ve What Did I Do to Deserve This My Lord olarak belirtildi. Firma sadece bununla kalmayıp  Square Enix oyunlarınıda Sony platformuna taşımanın planlarını yapıyor. Yomawari ve Disgaea bunların başında geliyor.



Gelen bilgilere göre ilk etapta Japonya sınırları içinde kalacak oyunlar çok kısa bir süre sonra global pazardaki yerini almış olacak.



Pokemon Go'da Güncelleme ile Yaratıkları Aktarmak Kolay








Etiketler: Playstation  Oyunları  Mobil  Platforma  Gelecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER