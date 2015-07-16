

Japon teknoloji devi Sony'nin milyonlarca satan oyun konsolu PlayStation'da yeni sürüm çalışmaları başladı. PlayStation 5'in 2019'da gelmesi bekleniyor.







Dünyada milyonlarca tutkunu bulunan Sony PlayStation, tahmini olarak 2019 yılında çıkartacağı PlayStation 5 için şimdiden çalışmalara başladı. Japonya'da verilen bir iş ilanı sayesinde yeni oyun konsolları yapımında görev alacak elemanların şirkete alınması, PlayStation 5 için çalışmaların başlayacağı yorumlarına neden oldu.







Sanal gerçeklik özelliği bekleniyor!







2007 yılında çıkan PlayStation 3 ve 2013'te tanıtılan PlayStation 4 arasında 6 yıl fark olmasından yola çıkan yorumcular, bir sonraki sürüm olan PlayStation 5'in de 2019 yılında piyasaya sunulacağını tahmin ediyor. Cihazda beklenen en büyük özellik ise 4K çözünürlükte oyun oynayabilme ve sanal gerçeklik özellikleriyle konsolu kullanabilme…