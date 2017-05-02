Playstation 4 Pro'nun çıkışının üstünden sadece birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Sony, yeni konsolunu geliştiriyor mu? Playstation 5 ne zaman geliyor? İşte bir oyun analistinin öngörüleri.



Playstation 4 Pro'nun çıkışının üstünden sadece birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Sony, yeni konsolunu geliştiriyor mu? Playstation 5 ne zaman geliyor? İşte bir oyun analistinin öngörüleri.



Sony ve Microsoft, son konsollarında daha önce yapılmamış bir yöntem kullanmıştı. Zira iki firma önce mevcut konsollarının ince versiyonlarını çıkardı. Bu alışıldık bir hamleydi. Ancak sonra Sony tarafında Playstation 4 Pro, Microsoft tarafında ise Project Scorpio hamleleri geldi. Bu son versiyon konsollar, normal versiyonlarının da çalıştırdığı oyunları daha iyi özellik ve grafik kalitesiyle çalıştırıyor. Ancak bir analiste göre Sony'nin durmaya niyeti yok ve Playstation 5 yapım aşamasında. Bakalım analiste göre Playstation 5 ne zaman geliyor?



Japon teknoloji analisti Damian Thong, Playstation 5'in 2018 yılında evlerimize konuk olacağını öngörüyor. Thong'a göre yeni jenerasyon Playstation, 2018‘in ilk dönemlerinde çıkış yapabilir. Analist bu konuda fazla bir detay vermese de Sony'nin yeni jenerasyon konsolu ile Microsoft'un Project Scorpio'suna cevap verebileceği dile getiriliyor. Hatta Sony'nin PS5 ya da jenerasyon konsolu ile 6 teraflop‘luk grafik kalitesi sunan Project Scorpio'yu neredeyse ikiye katlayacağı söyleniyor. Bu bağlamda PS5 ya da jenerasyon konsolun 10 teraflopluk bir grafik kalitesi sunması bekleniyor.



Bunların yanısıra Playstation 5'in gelip gelmeyeceği, gelirse PS4 oyunlarını oynatıp oynatmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun yeni bir platform olup olmayacağı ya da PS4 Pro‘nun geliştirilmiş bir üst modeli olup olmayacağı da soru işaretleri arasında. Ancak Sony'nin PS4 ve PS4 Pro'yu bu kadar çabuk sürede terk edeceği de düşünülmüyor. Tüm gelişmeler bize neler gösterecek? Bekleyip göreceğiz.



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