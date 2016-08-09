Sony'nin yenilenen oyun konsolu PlayStation 4'ün gelecek ay ortaya çıkacağı kesinleşti. Konsolun en önemli özelliği Xbox One S'te olduğu gibi 4K çözünürlüğünü destekliyor olması.



Oyun konsolu savaşının iki önemli isminden biri olan Sony, bir süredir PlayStation 4'ü yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Xbox One S'in piyasaya sürülmesi ve 4K desteğiyle gelmesi PlayStation cephesinin bir adım geride kalmasına yol açtı.







Durumun farkında olan Sony ise gelecek ay 4K destekli PlayStation 4'ü ortaya çıkarmayı planlıyor. Şimdilik 1080p çözünürlüğünde oyunları görüntüleyebilen PlayStation 4, 4K ile birlikte yenilendiğinde çok daha iyi grafiklere sahip olacak.