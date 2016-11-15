

Sony PlayStation Pro'nun ardından hanesine yenilikler katmaya devam ediyor.Oyuncuları mutlu edecek GIF hazırlama özelliği ShareFactory uygulamasına eklenmiş durumda.Detayları haberimizde.



Sony şüphesiz oyun sektöründe üst sıralarda yer alan bir firma.Pazardaki konumunu koruyan ve buna yönelik adımlar atan firma sürekli gelişme halinde.Firmanın yaptığı son hamle Dünya çapında büyük etkiler bırakacak Playstation 4 Pro'nun duyurulması idi.Şu ana kadar çıkmış en güçlü oyun konsolu olarak piyasaya yer edinen PlayStation 4 Pro beraberinde birçok yeniliğe de gebe oldu.4K çözünürlüğe uyarlanan oyunların yanı sıra Sony şimdi ise oyuncuları mutlu edecek harika bir uygulama sunmaya hazırlanıyor.Firmanın PlayStation'a sunduğu yeni güncellemesi ile birlikte eklenen bu özellik ShareFactory uygulamasına yapılmış durumda.Peki PlayStation kullanıcıları için yeni bir dönemin başlangıcı olan bu uygulamaya ne gibi yeni özellikler geldi?



Playstation 4 Kullanıcıları Artık GIF Oluşturabilecek



PlayStation 4 ün uygulaması olan ShareFactory, yapılan son güncelleme ile birlikte kullanıcılarına GIF yapma olanağı sağlıyor.Kısa hareketli resimler olarak tabir edebileceğimiz GIF, kimi zaman fazlasıyla işe yarayabiliyor.Elbette oyuncuların en sevindiği nokta oyun videolarından istedikler anı seçip GIF'e dönüştürme olanağı.Artık gelen son güncelleme ile çektiğiniz videoları uygulama içerisinden düzenleyip kendi GIF'inizi oluşturabiliyorsunuz.



Kullanıcılar uygulamaya girdiğinde önceden çektiğiniz oyun kliplerini istediğiniz gibi kesip çeşitli efektler ekleyerek, onları GIF yapabilecek.9 saniyeye kadar GIF oluşturma imkanı veren Share Factory,hazırladığınız GIF'leri HDD'nize kayıt etme imkanını henüz vermiyor.Uygulama içinden hazırladığımız GIF'leri Twitterüzerinden paylaşabilme imkanımız olsa da birkaç güncelleme ile HDD'ye aktarma özelliğinin gelmesi şart gibi.Ayrıca harici bir belleğe aktarabilme şansımız olduğunu belirtelim.Ayrıca ShareFactory uygulamanızın güncel olması gerektiğini de hatırlatalım.



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