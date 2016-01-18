Sony'nin yeni Oyun Konsolu PlayStation 4'e öyle bir şey yapıldı ki inanamayacaksınız.



Sony'nin yeni Oyun Konsolu PlayStation 4'e öyle bir şey yapıldı ki inanamayacaksınız.



PlayStation 4 karşısına geçerek işeyen Adamın ardından şimdi de PlayStation 4 Oyunlarına işeyen bir Adamın kayıtları ortaya çıktı.



8 Milyar İnsanın bulunduğu bir Gezegende yaşıyoruz. Hal böyle olunca da tahmin edebileceğiniz gibi bu İnsanların hepsinin aynı olması mümkün değil.



2015 yılının 9 Aralık Tarihinde oldukça ilginç ve o kadar da iğrenç olan bir olay yaşanmıştı. İsmi açıklanmayan bir Elektronik Cihaz Dükkânı, sıradan günlerinden birisini yaşamaktaydı.



Dükkâna giren Müşteriler, farklı noktalara yönelerek buralarda bulunan Oyunlara ve Cihazlara bakarken Dükkâna; Kırmızı Bereli, Siyah Montlu bir Müşteri girdi.



İlk olarak normal bir Müşteriden hiçbir farklı olmayan bu Adamın, PlayStation 4'lerin bulunduğu bölgeye doğru yönelmesinin ardından hiçte normal biri olmadığı anlaşıldı.



Yüzü görünmemesine rağmen Kamera kayıtlarından da anlaşılabileceği gibi Siyahi Adam, açık gördüğü bir PlayStation 4'ün önünde çişini yaptı.



Mağaza Çalışanının, Kamera kayıtlarından fark etmesinin ardından müdahale edilen Adam, uyarıların ardından İşini yarıda bırakarak Mağazadan yaka paça dışarı atıldı.



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