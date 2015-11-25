

Sony Computer Entertainment Inc. eseri olan PlayStation 4'ün Kasım ayı itibari ile yaptığı satışın 30 Milyon'u geçtiği açıklandı.







Sony Computer Entertainment Inc. eseri olan PlayStation 4'ün Kasım ayı itibari ile yaptığı satışın 30 Milyon'u geçtiği açıklandı. İşte detaylar...







PlayStation Nedir?







Playstation, teknoloji devi Sony tarafından geliştirilen oyun konsolu serisinin kalıplaşmış ismidir. 90'lı yılların başında üretilen playstation, önceki video oyun konsollarından çok daha üstün bir düzeyde piyasaya giriş yaptığı için teknoloji dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştır.







O zamana kadar hiç görülmemiş bir tasarıma sahip olan playstation, oyun grafikleri ve oynanabilirliği ile dünyada bir ilk olmayı başarmıştır. 1994 yılında piyasaya sürülen playstation 1, dünya çapında yüz milyonun üstünde playstation satarak bu başarıyı elde edebilen ilk oyun konsolu oldu.