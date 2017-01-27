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playstation 4 satışları rekor kırdı

PLAYSTATİON 4 SATIŞLARI REKOR KIRDI

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, sahip olduğu konsolu Playstatiton 4 satışlarındaki olumlu tablo ile geleceğe umutla bakıyor.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:44
Puan Ver : Playstation 4 Satışları Rekor Kırdı(10/10)9


Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, sahip olduğu konsolu Playstatiton 4 satışlarındaki olumlu tablo ile geleceğe umutla bakıyor.



Son zamanlarda birçok departmanında pek olumlu tablolar ile yüzleşemeyen Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu Playstation 4 hakkında oldukça iyi haberler gelmeye başladı.



En son konsol olan Playstation 4, 53.4 milyonluk satışı yakalayarak şirketin yüzünü güldürdü. Bu rakam daha önceki konsol olan Playstation 2'nin 50 milyonluk satış rakamını geçti. Oyun satışı ise 400 milyona dayanmış durumda.



Sonuç olarak eğer Sony, sahip olduğu oyun kütüphanesini daha fazla geliştirirse ilerlemenin kaçınılmaz olacağı kesin gözüküyor.



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Etiketler: Playstation  4  Satışları  Rekor  Kırdı    haber

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