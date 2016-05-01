Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 4 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Sony tarafından yayınlanan açıklamaya göre bugüne kadar 40 milyondan fazla PS4 satılmış durumda. Üstelik satışlar her geçen gün daha da artıyor. Bu durum Sony'i bile şaşırttı.



Sony'nin Game & Network bölümü bugün bir açıklama yayınlayarak, PlayStation 4'ün inanması güç bir başarıya daha imza attığını duyurdu.







Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, geçtiğimiz ayın sonunda 40 milyondan fazla satmayı başarmıştı. Daha da etkileyici olanı PS4 satışlarını 2015 yılında 2014'e kıyasla daha fazla artmış olması.







Normalde oyun dünyasında bir konsolun satışı her yıl biraz daha düşer ve ancak yeni nesil bir konsolun çıkışı ile satışlar yükselişe geçer. Ancak PS4'te durum böyle olmadı. 2014 yılında 14.8 milyon satan PS4, 2015 yılında ise 17.7 milyon satmayı başardı.







PlayStation 4 satışlarında görülen bu artış, Sony'nin oyun bölümünün gelirini de yükseltti. Departmanın bu çeyrekti toplam geliri geçtiğimiz yıla göre yüzde 11'lik artış gösterdi ve 13.7 milyar dolara ulaştı. Oyun departmanının bu başarısı Sony'nin beklentilerini aşmış gibi duruyor.