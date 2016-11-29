2013 yılında piyasaya sürülen Playstation 4 çıktığı günden beri oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyordu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya bomba gibi çıkan, pek çok ülkede yok satan Playstation 4 Pro yeni çıktığı için henüz istenilen verimi veremiyor.



2013 yılında piyasaya sürülen Playstation 4 çıktığı günden beri oyuncuların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyordu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya bomba gibi çıkan, pek çok ülkede yok satan Playstation 4 Pro yeni çıktığı için henüz istenilen verimi veremiyor.



PlayStation 4'ten iki kat daha güçlü olan konsolun bazı donanımlarının çok da güçlü olmadığı bazı oyun geliştiriciler tarafından iddia ediliyor.



‘İki Cihaza da Optimizasyon Yapmak Gerçekten Zor'



Vikings: Wolves of Midgard adlı oyunun yapımcılarından Peter Nagy, yaptığı açıklamayla sorunlarını dile getirdi.



” Playstation 4 Pro için oyunu geliştirirken, aynı zamanda geriye uyumluluk konusuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Arada fark olmalı ama bu farklı sağlamak gerçek bir sorun. Oyunları neredeyse iki kez optimize etmemiz gerekiyor”



Geliştirici yaptığı ilginç açıklamayla dikkat çekse de Sony tarafından gelen açıklamalar çok daha farklı. PS4 platformu üzerinde şekillenen PS4 Pro saf sürüm ile birebir aynı yazılıma sahip. Oyun geliştiricilerin PS4 için geliştirdiği tüm oyunlar da bu sayede PS4 Pro'da çalışabiliyor.



Geliştiricilerin ellerinde ise PS4 Pro'da büyük bir ek güç bulunuyor. Bu gücü istediği gibi kullanabilen geliştiriciler isterlerse FPS hızını 30 yerine 60 yapabilirler. Ayrıca daha yüksek grafikleri sunmaları da mümkün. 4K veya 2K çözünürlükte oyun oynatabilme özelliği de oyun geliştiricilerin kullanabileceği özellikler arasında. Geliştirici kendi tercihine göre Pro için özelleştirme yapabiliyor veya hiç yapmıyor.



Peter Nagy açıklamasını yaparken bilgisayar platformunu da düşündü mü bilinmez ancak bilgisayar platformu PS4 ve PS4 Pro gibi aynı mimari ve yazılım üstünde şekillenen bir yapıya sahip değil. Birbirinden çok farklı mimariler ve konfigürasyonların bulunduğu PC platformunda oyun geliştiriciler iki kez değil yüzlerce kez optimizasyon işlemi yapıyor. Bu nedenle güçlendirilmiş oyun konsolunda hiçbir geliştiricinin sorun yaşayacağı düşünülmüyor.



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