Sony'nin göz bebeği Oyun Konsolu PlayStation 4 kırıldı. Peki, Konsol nasıl kırıldı? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



Sony'nin göz bebeği Oyun Konsolu PlayStation 4 kırıldı. Peki, Konsol nasıl kırıldı? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.



CTurt isimli Hacker Grubu, PlayStation 4'ün Sistem Yazılımındaki açığa ulaşıp Konsolu kırmayı başardı. Konsolun Kernel açığından faydalandıklarını belirten CTurt, Konsolu tamamen kırdıklarını ifade etti.



Yakın bir zamanda, CFW ve HomeBrew görürsek şaşırmayın deriz. Korsan Konsol kullanmayanlar için bu terimler kafa karıştırıcı olabilir, hemen anlatalım.



Her konsolda bir OFW yer alır. OFW: İngilizcesi ile Official Firmware Türkçesi ile Orijinal Yazılım anlamına geliyor. HomeBrew'de Emülatör anlamına geliyor.



CFW ise: İngilizcesi ile Custom Firmware, Türkçesiyle Özel İşletim Sistemi Anlamına geliyor. Çipsiz bir şekilde ilk kırılan Konsol Unvanına PlayStation 3 sahip olmuştu.



ABD'li Hacker George Hotz ilk olarak PlayStation 3'ün açığından yararlanarak cihaza CFW kurmuş ve PlayStation 3'ü ilk kez resmi olarak çipsiz bir şekilde kırmıştı.



PlayStation için sağlam ve güvenilir Korsan yolu anlamına CFW geliyor. 2 yıldır OFW tabanlı ODE: İngilizcesi ile Optic Drive Emulator, Türkçesiyle Optik Sürücü Emülatör Çipi ile cihaz kırılmaya çalışılsa da Sony; yeni OFW'siyle ODE'leri iptal etmeyi başardı.



Anlaşılan PS4'te tek Korsan yol tıpkı PS3'te olduğu gibi CFW gözüküyor. PlayStation 4 bu şekilde kırılacaksa Xbox One nasıl kırılacak: Blu-Ray'e FW atma, Yongaseti açığı yakalayan JTAG, ya da ODE çipi Xkey?



Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Tek bilinen şey ise CFW ile beraber PlayStation 4 satışlarının tavan yapacağı. Xbox One nasıl düzlüğe çıkacak? Bekleyip göreceğiz.



Microsoft Özür diledi