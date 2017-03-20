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playstation 3 üretimi japonya'da sona eriyor

PLAYSTATİON 3 ÜRETİMİ JAPONYA'DA SONA ERİYOR

Playstation 3 üretimi Japonya'da yakında durduruluyor. Şüphesiz ki bu gelişme konsolun sadık fanlarını üzecek.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:31
Puan Ver : Playstation 3 Üretimi Japonya'da Sona Eriyor(7/10)8


Playstation 3 üretimi Japonya'da yakında durduruluyor. Şüphesiz ki bu gelişme konsolun sadık fanlarını üzecek.



Sony'ninson konsolu Playstation4‘ün üzerine, Playstation Slimve Promodelleri çıktı. Bu son konsollar üretilirken, artık ömrünü tamamladığı düşünülen PlayStation 3de üretilmeye devam ediyordu. Ancak her güzel şeyin bir sonu var. PS3‘ün Japonya'daki üretiminin yakında durdurulacağı açıklandı.



Japonya'da11 Kasım 2006‘da çıkışını yapan konsolun satışları, PS4'ün çıktığı ilk dönemlerde de iyi gidiyor ve konsol genel başarısını sürdürüyordu. Bunda PS4'ün kısıtlı bir oyun yelpazesiyle piyasaya çıkması kadar PS3‘ün sahip olduğu geniş oyun yelpazesinin de payı vardı.



Playstation 3 üretimi diğer bölgelerde de durabilir



Firmanın kararı ana vatanı Japonyaiçin. Bu kararın diğer pazarlar için ne anlama geldiğini kestirmek güç olabilir. Ancak diğer pazarlar için üretimin durdurulması sürpriz olmayacaktır.



Sony'ninbu kararında kaynaklarını ve çabalarını Playstation4ve Playstation 4 Proüretimlerine yoğunlaştırmasının önemli olduğu söyleniyor. Dip not olarak, açıklanan bir rapor ile Sony'ningeçtiğimiz Aralık ayında toplam 50 milyon PS4 sattığını duyurduğunu belirtelim.



Bu arada Sony yine yaptı yapacağını! Spider Man'in kötü karakteri Venom'un filmini duyurdu.



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