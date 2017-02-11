Forza Horizon'ın geliştiricisi Playground Games, yeni bir stüdyo açtı ve yeni bir oyun geliştiriyor.



Forza Horizon'ın geliştiricisi Playground Games, yeni bir stüdyo açtı ve yeni bir oyun geliştiriyor.



IGN‘nin hazırladığı video habere göre Xbox'ın sevilen yarış oyunu Forza Horizon‘ı geliştiren Playground Games‘ten yeni oyun geliyor. Geliştirici firma yeni bir stüdyo açarak Project 2adlı açık dünya bir oyun geliştirmeye başladı. Yapılan bu oyun, firmanın uzman olduğu yarış türünde olmayacak.



Geliştirici firmanın kurucusu Ralp Fultonyaptığı açıklamada “Yıllar geçtikçe yarış oyunlarında oldukça iyi oluyoruz. Her zaman daha iyisini yapabiliriz, her zaman daha iyisini yapmak için gayret gösterebiliriz ancak kedimizi başka bir türde kanıtlamak istiyoruz. Project 2, bize bunu yapma imkanı veriyor. Bunun için deneyimlerine sahip olmadığımız çok yetenekli insanlarla çalışma ihtiyacı duyacağız.”diye konuştu.



Project 2 çoklu platform olabilir



Project 2, bir platforma özel ya da çoklu platform bir oyun olabilir. Geliştirici firmanın çalışmaları bugüne dek Xbox'a özeldi. Forza Horizon'ın en başarılı yarış oyunları arasında gösterilmesi ve aldığı yüksek puanlar düşünülürse, Playground Games'in yapmakta olduğu oyundan beklentiler büyük.



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