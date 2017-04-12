PLAYBOY MİLYONERİ 91'NCİ DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!
Efsane erkek dergisi Playboy'un milyoner patronu Hugh Hefner, 91. yaş günü şerefine sosyal medya hesabından birbirinden şaşırtıcı fotoğraflar paylaştı.
Playboy milyoneri Hugh Hefner, 91'nci doğum günü şerefine kişisel sosyal medya hesabından göz kamaştırıcı hayatını gözler önüne seren nostaljik fotoğraflar paylaştı.
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