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Play-off bitti, gruplar tamam! İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

PLAY-OFF BİTTİ, GRUPLAR TAMAM! İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ı çok zorlu rakipler bekliyor.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 01:50
Puan Ver : Play-Off Bitti, Gruplar Tamam! İşte Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri(10/10)6

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelen iyi sonuçlar sonrasında grup kura çekimine 3. torbadan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı belli oldu.

İşte 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Real Madrid - İspanya

Bayern Münih - Almanya

Juventus - İtalya

Benfica - Portekiz

Chelsea - İngiltere

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

Monaco - Fransa

Spartak Moskova - Rusya

2. TORBA

Barcelona - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Paris Saint Germain - Fransa

Borussia Dortmund - Almanya

Sevilla - İspanya

Manchester City - İngiltere

Porto - Portekiz

Manchester United - İngiltere

3. TORBA

Beşiktaş 3. torbada yer aldığı için Tottennham (İngiltere), Basel (İsviçre), Anderlecht (Belçika), Roma (İtalya), Napoli (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) ve Liverpool (İngiltere) ile eşleşmeyecek.

4. TORBA

Feyenoord - Hollanda

RB Leipzig - Almanya

Celtic - İskoçya

NK Maribor - Slovenya

CSKA Moskova - Rusya

Sporting - Portekiz

APOEL - Güney Kıbrıs

Qarabağ - Azerbaycan

KURA ÇEKİMİ PERŞEMBE GÜNÜ

Grup aşamalarının kura çekimleri, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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