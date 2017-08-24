PLAY-OFF BİTTİ, GRUPLAR TAMAM! İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ı çok zorlu rakipler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelen iyi sonuçlar sonrasında grup kura çekimine 3. torbadan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı belli oldu.
İşte 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Real Madrid - İspanya
Bayern Münih - Almanya
Juventus - İtalya
Benfica - Portekiz
Chelsea - İngiltere
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Monaco - Fransa
Spartak Moskova - Rusya
2. TORBA
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Paris Saint Germain - Fransa
Borussia Dortmund - Almanya
Sevilla - İspanya
Manchester City - İngiltere
Porto - Portekiz
Manchester United - İngiltere
3. TORBA
Beşiktaş 3. torbada yer aldığı için Tottennham (İngiltere), Basel (İsviçre), Anderlecht (Belçika), Roma (İtalya), Napoli (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) ve Liverpool (İngiltere) ile eşleşmeyecek.
4. TORBA
Feyenoord - Hollanda
RB Leipzig - Almanya
Celtic - İskoçya
NK Maribor - Slovenya
CSKA Moskova - Rusya
Sporting - Portekiz
APOEL - Güney Kıbrıs
Qarabağ - Azerbaycan
KURA ÇEKİMİ PERŞEMBE GÜNÜ
Grup aşamalarının kura çekimleri, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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