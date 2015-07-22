İnşaat firması VolkerWessels‘in üretmeyi planladığı plastik yollar hem çok daha kolay bir şekilde hazırlanabiliyor hem de geri dönüştürülmüş malzemenin kullanılması sayesinde doğaya da herhangi bir zarar vermiyor.



Plastik yollara hazır olun!



İnşaat firması VolkerWessels‘in üretmeyi planladığı plastik yollar hem çok daha kolay bir şekilde hazırlanabiliyor hem de geri dönüştürülmüş malzemenin kullanılması sayesinde doğaya da herhangi bir zarar vermiyor.



Düşünülenin aksine oldukça dayanıklı olacağı söylenen bu yolların eksi 40 derece ile 80 santigrat derece sıcaklığa kadar dayanabildiği belirtiliyor.



Normal yollara göre 3 kat daha dayanıklı olan plastik yolların üzerinden geçen otomobillere ve zorlu hava koşullarına da direnç gösterdiği ifade ediliyor.



Yolun basit yapısı, kabloların ve boruların yolun altından rahatlıkla döşenebilmesine olanak sağlıyor. Şimdilik tasarım aşamasında olan yolların ne zaman kullanılmaya başlanacağıyla ilgili herhangi bir bulunmuyor.



“Asfaltı ağlatmak” cümlesini kullanacağımız son yıllara girmiş olabiliriz. Artık neredeyse her alanda olduğu gibi yollarda da doğaya zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilen malzemeye geçiş yapılması için hazırlıklar sürüyor. Eğer yapılan çalışmalar sonuç verirse yüzyıllardır kullanılan asfaltın pabucu da dama atılmış olacak.