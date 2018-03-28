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Plastik Oyuncakların İçi Ölümcül Bakterilerle Dolu
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Plastik Oyuncakların İçi Ölümcül Bakterilerle Dolu

PLASTİK OYUNCAKLARIN İÇİ ÖLÜMCÜL BAKTERİLERLE DOLU

Çocuklara banyoda verilen plastik ördeklerde, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğu ortaya çıktı. Ebeveynler, sosyal medyada oyuncak fotoğrafı paylaşmaya başladı.

Tarih : 28 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Plastik Oyuncakların İçi Ölümcül Bakterilerle Dolu(6/10)2

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ile 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu.

Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda "potansiyel hastalık taşıyan bakteriler" var.

LEJYONER BAKTERİSİ DE VAR

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında.

Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

ENFEKSİYONLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Araştırmacılar, karbon içerikleri taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor.

EBEVEYNLER FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Ebeveynler oyuncakların içini gösteren fotoğraflar paylaşıyor

BBC'nin radyo spikerlerinden, 4 çocuk annesi Rachel Burden, "Minik ördeğimiz bu sabah gayet temiz görünüyor. Doğrusu eşime onu kesmesini söylediğime pişman olmaya başlıyorum" dedi.

Rachel Burden daha sonra içi kirli görünen plastik traktörün fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada "pis ördek", "kötü kalpli ördek" etiketleriyle paylaşılan fotoğraflarda, oyuncakların içinin koyu renk bir maddeyle kaplı olduğu görüldü.

Başka bir BBC gazetecisi Bryony MacKenzie ise mikroplu ördeğin fotoğrafını patlaştığı Tweet'inde "Dışarıdan çok masum görünüyordu" ifadesini kullandı.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırmacılar, banyo benzeri bir ortamda 11 hafta boyunca oyuncaklar üzerinde kontrollü deneyler yaptı. Oyuncakları, kirli suya, sabuna, tere ve idrara maruz bıraktı.

Deneyin bir parçası olarak çocuklu ailelerden banyoda kullanılan oyuncaklar da toplandı. Oyuncakların içleri açılarak, laboratuvar ortamında incelendi.

İncelenen 5 oyuncaktan 4'ünde tehlikeli olabilecek bakteri bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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