Gün içinde çok sayıda telefon görüşmesi yapıyoruz. Bu görüşmelerin bazıları ise trafikte seyir halindeyken gerçekleşiyor. Telefon görüşmelerinin sürüş esnasında Plantronics Explorer 110 kulaklıkla yapmak, sizi olası trafik cezalarından kurtarır.



Gün içinde çok sayıda telefon görüşmesi yapıyoruz. Bu görüşmelerin bazıları ise trafikte seyir halindeyken gerçekleşiyor. Telefon görüşmelerinin sürüş esnasında Plantronics Explorer 110 kulaklıkla yapmak, sizi olası trafik cezalarından kurtarır.



Plantronics, trafikte yapılan telefon görüşmelerinde kulaklık kullanımının önemine dikkat çekiyor. Kulaklık kullanımında sürücüler çevresel faktörleri çok daha hızlı algılayabiliyor. Mobil kulaklıklar kullanıldıkları süre boyunca sürücülerin yola odaklanmalarına yardımcı oluyor. Bluetooth kulaklık modeli Plantronics Explorer 110 ile güvenli bir sürüş deneyimi sunan Plantronics, olası trafik cezalarının da önüne geçiyor.



Her keseye uygun kulaklık modelleriyle hayatınızı kolaylaştıran Plantronics'in Explorer 110 modeli, performansına göre oldukça uygun bir fiyattan satışa sunuluyor. 4.1 Bluetooth teknolojisiyle üretilen kulaklık, kolayca telefona bağlanabiliyor. 7 saat konuşma süresine sahip olan Explorer 110, 6 aya kadar derin uyku moduyla pilini muhafaza edebiliyor.



Araç içi şarj ve tutma ünitesinin de sürücüler için büyük kolaylık yarattığı kulaklık, 2 saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj edilebiliyor. 10 metreye kadar çekim alanı bulunan Explorer 110'un tasarımında bulunan karbon çizgili detaylar kulaklığa zarif bir duruş kazandırıyor. Sadece 7,5 gram ağırlığındaki Explorer 110'un hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kulağınızı yormuyor.



Plantronics Explorer 110'un satış fiyatı KDV dahil;129TL'dir.



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