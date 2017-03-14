Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Plantronics'in yeni ürünü olan In-Ear Bluetooth kulaklık modeli Plantronics BackBeat 105 , özgün tasarımı ve kaliteli performansı ile kendisini rakiplerden sıyırıyor.



Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Plantronics'in yeni ürünü olan In-Ear Bluetooth kulaklık modeli Plantronics BackBeat 105 , özgün tasarımı ve kaliteli performansı ile kendisini rakiplerden sıyırıyor.



Kablosuz kulaklık piyasası tekrar canlandı. Eskiden hantal ve tek kulağa takılan Bluetooth kulaklıklar ciddi anlamda yenilendi. Bu kulaklıklar günümüzde modern bir tasarım ile birlikte, uzun pil ömürlerine, başarılı ses kalitesine ve kolay bağlantı teknolojilerine kavuşmuş durumdalar. Tıpkı bu ay sizlere tanıtacağımız Plantronics BackBeat 105 gibi.



Bilenler bilir. Plantronics özellikle Bluetooth kulaklık alanında kendini ispatlamış olan bir firma. Son yıllarda kablosuz kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, geliştirilmiş ses teknolojisiyle birlikte kullanıcıya farklı ürünler sunması ile ilgi çekiyor. BackBeat 105 işte bu tür bir Bluetooth kulaklık. Tüketicinin beğenisi için geliştirilen BackBeat 105, performansı, tasarımı ve işlevselliği tek bir kulaklıkta toplaması ile tüm gözleri üzerine çekiyor. Yılların deneyimini ve titiz bir çalışmanın ürünü olan BackBeat kulaklık ailesi, BackBeat 105 ile yine kullanıcılara benzersiz bir kulaklık deneyimi yaşatıyor.



Tasarım



Plantronics BackBeat 105, başarılı ergonomisi ve ses kalitesi ile ilgi çekiyor. Oldukça hafif olan bu ürün rahatlıkla taşınabiliyor. Öyle ki zarif tasarımı sayesinde piyasadaki birçok Bluetooth kulaklıktan çok daha hafif olduğunu söylemeliyiz.



Plantronics BackBeat 105, stereo müzik dinlemenizi sağladığı gibi telefon görüşmelerini de iyi bir kalitede gerçekleştiriyor. Bu esasında bizi fazla şaşırtmadı. Çünkü Plantronics, ses teknolojisindeki tecrübesini BackBeat ailesine entegre etmişti. Dolaysıyla BackBeat 105'de de daha aşağı bir kalite beklenilemezdi.



Üründe beğendiğimiz bir özellik boyundan geçen tasarımı sayesinde, kulağınızda hissetmeyeceğiniz hafif bir yapıya sahip olması. Kullanıcılar zaman zaman bu ürünü yanında taşıdıklarını unutabilirler. BackBeat 105 kullanılmadığı zaman, boyunda bir aksesuar gibi duruyor. Kablolar kırılmaz ve kopmaz bir yapıya sahip olması önemli bir avantaj. Bununla birlikte boyun aparatı oldukça esnek ve stabil.



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