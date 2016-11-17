Bazı insanların gün içerisinde çok sayıda aktiviteye zaman ayırabilmeleri sizi şaşırtmasın. Onların sırrı planlı yaşamak ve böylece zamanı en verimli şekilde kullanmak.



Bazı insanların gün içerisinde çok sayıda aktiviteye zaman ayırabilmeleri sizi şaşırtmasın. Onların sırrı planlı yaşamak ve böylece zamanı en verimli şekilde kullanmak. Zor gibi görünse de ev hayatınızı ya da iş yaşamınızı daha planlı bir hale getirebilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece fosforlu kalem ve ajanda gibi birkaç malzeme, biraz da cesaret.



Renk Kodlaması Planlamayı Kolaylaştırır



Yoğun bir yaşam sürüyorsanız zamanı verimli kullanmaya daha fazla ihtiyacınız olacaktır. Planlı bir hayata geçiş için öncelikle ajandanıza yapmanız gerekenleri sıralayın. Bu sıralamada maddelerin önem derecesine göre gruplandırılması hususunda highlighter kalem imdadınıza yetişecektir. Çünkü fosforlu kalemile renk kodlaması günümüzde binlerce planlamada kullanılıyor. Siz de yapacağınız renk kodlamalarıyla bu sistemi hayatınıza dahil edebilirsiniz.



Sizin için en acil olan aktivite ya da işi turuncurenk fosforlu kalem ile kodlayabilir ve bu aktiviteyi harika bir Edding kalem ile not edebilirsiniz. Notlarınıza göz atarken algıda seçicilik ile kritik konulara daha fazla yoğunlaşma şansına sahip olabilirsiniz. Bu sayede gün içerisinde zamanınızı çok daha aktif bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Avansas Fosforlu Kalem kategorisinde kalemlere gözatabilirsiniz.



Ajandanıza Gereksiz Not Almayın



Kullandığınız ajandaya çok sayıda gereksiz not eklemek, akıl karışıklığına neden olur. Bunu önlemek için de Faber Castell marka bir kurşun kalem kullanabilirsiniz. Gereksiz notları yazsanız dahi sonradan silebilir ve ajandanızın karmaşık bir hale gelmesini engelleyebilirsiniz.



Ayraç Kullanımını Alışkanlık Haline Getirin



Sadece öğrenciolanların değil çalışanların da ihtiyaç duyduğu planlı yaşam için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem önem sırasına göre yapılması gerekenleri ayırmak. Bunun için de Nokimarka ayraçlar yine imdadınıza yetişecektir. En önemli olandan başlayarak daha az önemliye doğru uzayan geniş listeyi, basit bir ayraç ile daha kolay planlayabilirsiniz. Ayraçlarda sarı ya da yeşil gibi renk seçenekleri var. Dilerseniz renkli fosforlu kalemile de kodlama yapabilirsiniz.



Özellikle işyeri içerisinde yapılması gerekenleri sıralama noktasında bu malzemeler çok daha fazla önem kazanabiliyor. Özel hayatınıza dair notları pemberenk fosforlu kalem ile işaretleme şansını dahi sunan bu yöntem, kısa sürede planlı bir hayata geçmenizi sağlayacak.



Planlı bir yaşamın sırrını sizinle paylaştık. Bu planlı yaşam için ihtiyaç duyduğunuz ajanda, ayraç ya da kalem gibi tüm malzemeleri Avansas.com online satış sitesinden kısa sürede temin edebilirsiniz.