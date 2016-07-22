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plajda güneşlenen insanları ezip denize uçtu!

PLAJDA GÜNEŞLENEN İNSANLARI EZİP DENİZE UÇTU!

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da plajda güneşlenen insanları ezip, denize dalan Otomobilin sürücüsünün 84 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:45
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Kuşadası'na bağlı Davutlar'da plajda güneşlenen insanları ezip, denize dalan Otomobilin sürücüsünün 84 yaşında olduğu ortaya çıktı. Akıl almaz kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı, hafif yaralı bir kişi de ayakta tedavi edildi.








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