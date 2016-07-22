PLAJDA GÜNEŞLENEN İNSANLARI EZİP DENİZE UÇTU!
Kuşadası'na bağlı Davutlar'da plajda güneşlenen insanları ezip, denize dalan Otomobilin sürücüsünün 84 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Kuşadası'na bağlı Davutlar'da plajda güneşlenen insanları ezip, denize dalan Otomobilin sürücüsünün 84 yaşında olduğu ortaya çıktı. Akıl almaz kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı, hafif yaralı bir kişi de ayakta tedavi edildi.
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