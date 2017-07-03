

Sahilde bir vatandaşın güneşten korunmak için kafasına tencere geçirmesi dikkat çekti. Ayrıca akşam saatlerine plajdan ayrılan vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.







İstanbullular oraya akın etti, plajda adım atılacak yer kalmadı







Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu aşırı sıcaklar ile yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçeye 24 saat içerisinde bir milyon araç girişi olduğunu kaydetti.











İstanbullular oraya akın etti, plajda adım atılacak yer kalmadı



















kaynak:hurriyet