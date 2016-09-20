PKK'YI ŞOKE EDEN BİR DARBE DAHA...
Hakkari Çukurca Uzundere kırsalında silahlı İHA Bayraktar tarafından tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari genelinde 4 Ağustos-20 Eylül 2016 tarihleri arasında 292 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ÇALDIRAN'DA 1 PKK'LI YAKALANDI
İç güvenlik harekatı ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında dün Van Çaldıran'da 1 PKK'lı yakalandı.
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