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pkk'ye ait 3 sığınak ele geçirildi

PKK'YE AİT 3 SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'de kolluk birimlerinin yaptığı operasyonda PKK'ya ait 3 sığınak ve içinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:29
Puan Ver : Pkk'ye Ait 3 Sığınak Ele Geçirildi(10/10)7


Bingöl'de kolluk birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda içeresinde PKK'ya ait malzemeler bulunan 3 sığınak ele bulunarak imha edildi.



Konu hakkında Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yaptığı Operasyonda merkez Dallıtepe bölgesinde PKK'ya ait 3 sığınak ve içerisinde çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi.



Açıklmada, operasyonda PKK'ya ait 3 sığınakta şu malzemelerin ele geçirildiği belirtildi: “1 adet Yaesu marka telsiz, 1adet telsiz mikrofonu, 1 adet telsiz kabı, 1 adet radyo, 5 metre kablo, 1 adet büyük tüp, 250 metre sera naylonu, 10 adet bardak, 8 adet örgütsel doküman, 5 adet kürek, 4 adet cam kavanoz, 4 adet büyük pil, 3 adet kazma, 3 adet testere,   2 adet çaydanlık, 2 adet balta, 1 adet büyük kazan, 1 kilo tütün, 1 adet küçük hesap makinesi.”








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