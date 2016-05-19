Bingöl'de kolluk birimlerinin yaptığı operasyonda PKK'ya ait 3 sığınak ve içinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Bingöl'de kolluk birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda içeresinde PKK'ya ait malzemeler bulunan 3 sığınak ele bulunarak imha edildi.







Konu hakkında Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yaptığı Operasyonda merkez Dallıtepe bölgesinde PKK'ya ait 3 sığınak ve içerisinde çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi.







Açıklmada, operasyonda PKK'ya ait 3 sığınakta şu malzemelerin ele geçirildiği belirtildi: “1 adet Yaesu marka telsiz, 1adet telsiz mikrofonu, 1 adet telsiz kabı, 1 adet radyo, 5 metre kablo, 1 adet büyük tüp, 250 metre sera naylonu, 10 adet bardak, 8 adet örgütsel doküman, 5 adet kürek, 4 adet cam kavanoz, 4 adet büyük pil, 3 adet kazma, 3 adet testere, 2 adet çaydanlık, 2 adet balta, 1 adet büyük kazan, 1 kilo tütün, 1 adet küçük hesap makinesi.”